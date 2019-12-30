Gelecek ve gidecek isimler netleşti! İşte Galatasaray'ın ocak operasyonu

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak 6 isim şimdiden belli. Öte yandan Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolculara da karar verildi. 2 futbolcunun da belirsizliği devam ediyor. İşte sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimler...

30 Aralık 2019 Pazartesi 07:39 Güncelleme: 30.12.2019 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





