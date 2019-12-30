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Gelecek ve gidecek isimler netleşti! İşte Galatasaray'ın ocak operasyonu
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak 6 isim şimdiden belli. Öte yandan Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolculara da karar verildi. 2 futbolcunun da belirsizliği devam ediyor. İşte sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimler...
30 Aralık 2019 Pazartesi 07:39
Güncelleme: 30.12.2019 07:53
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Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş ve ligde istediği sıralamada yer alamamıştı.
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Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla 7'inci sırada yer buldu.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti.
Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak StevenNzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar tam 6 futbolcuyu imza aşamasına getirdi.