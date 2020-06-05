Galatasaray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti. İşte piyasayı sallayacak transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri