Galatasaray transfer piyasasını sallayacak! Geliyor...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti. İşte piyasayı sallayacak transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
5 Haziran 2020 Cuma 06:40
Güncelleme: 05.06.2020 06:40
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Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı.
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Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte radikal kararlar alacak.
Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Cimbom, dış transferde de ince eleyip sık dokuyacak.
Diğer kulüpler gibi corona virüsü pandemisinin getirdiği maddi zarardan etkilenen Aslan, önceliği yerli transferine verdi.
Takımdaki Türk oyuncu sayısının artırmayı hedefleyen Galatasaray, birçok yerli isimle temas kurarken, sarı-kırmızılı takımın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.