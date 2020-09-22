GaleriGalatasarayGalatasaray transfer bombasını patlatıyor! Joao Mario için ilk temas...
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Joao Mario için ilk temas...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Başakşehir deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönerken, 3 puanı cebine koymuştu. Bununla beraber Aslan, transfer konusunda da ince eleyip sık dokurken, yeni bir iddia da Portekiz'den geldi. Buna göre sarı kırmızılılar, Inter'ın yıldızı için kapıyı çaldı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Eylül 2020 Salı 12:11, Güncelleme 23.09.2020 10:19
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Joao Mario için ilk temas...