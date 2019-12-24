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Fatih Terim ile F.Bahçeli yıldız arasında kriz! İşte Terim ile yolları ayrılanlar...
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcuyu antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da bir süredir mutlu olmadığı belirtilmişti. Fatih Terim daha önce de pek çok oyuncuyla sıkıntı yaşamıştı. İşte Fatih Terim kara listesi.
24 Aralık 2019 Salı 15:49
Güncelleme: 24.12.2019 15:49
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Basın toplantısında sinirlenmeleri, İngilizcesi, aldığı cezalar ve en önemlisi Galatasaray tarihine adını yazdırması ile Fatih Terim, Türkiye spor tarihinin ekol isimlerinden biri.
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Şimdilerde de adından sıklıkla söz ettiren teknik adam, her ne kadar bazı oyuncuları ile anlaşamasa da kendisi de bu yollardan geçti. Fakat bu durum Fatih Terim'in bazı oyuncularıyla kavga etmesine, onları takımdan göndermesine engel olmadı.
FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!
Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.
'NEREDE? HALI SAHADA MI?'
Fatih Terim yönetimindeki Milli Takımımız, EURO 2008 elemelerinde Malta ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eriyor ve soyunma odasında Fatih Terim ile Fatih Tekke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
BU SÖZ MİLLİ TAKIM KAPILARINI KAPATTI
Fatih Terim'e yardımcılarından biri "Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda" diyor. O sırada Fatih Tekke'den "Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?" esprisi geliyor.