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Galatasaray taraftarı onu istiyor! "Arda Turan gelmezse..."
Galatasaray'a geri dönmesi konuşulan Arda Turan'ın transferine sarı-kırmızılı yönetimden onay çıkmaması taraftarı ayağa kaldırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği 33 yaşındaki futbolcunun geri dönmesini isteyen Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı.
18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:15
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Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti.
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Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden, 33 yaşındaki futbolcu ile herhangi bir görüşme sağlanmadığını açıklamıştı.
Bunun üzerine Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak, "Çok şükür bana bir ömür yeter." notunu düştü.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Arda Turan konusunda yönetimin çekinceleri olduğu belirtildi.
Galatasaray taraftarı da geri dönmesini istediği eski yıldızları için sosyal medyayı yıktı.