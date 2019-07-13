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Galatasaray son dakika haberi: Transfer itirafı! ''Galatasaray isterse giderim''
Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından sürpriz bir transfer itirafı geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:56
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu, aynı başarılara bu sene de uzanmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
Fernando'yu Sevilla'ya gönderen, Diagne'yi de elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde düğmeye bastı.
Birçok yıldızla temasta olan Cimbom'a yurtdışından sürpriz bir transfer itirafı geldi.
İşte detaylar...
Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdanks'ın Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin'den Galatasaray itirafı geldi.