Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da eski futbolcuları Arda Turan ismi ön plana çıkmıştı. Bu transfer söylentisi sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölmüştü. Deneyimli oyuncudan Galatasaray açıklaması geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika haberleri...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:30
Güncelleme: 13.07.2019 18:30
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Galatasaray'da Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılarda bir döneme damga vurmuş, Türk futbolunda bir futbolcunun gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış Arda Turan zor günler geçiriyor.
Özellikle EURO 2016 sırasında yaşanan süreçten sonra antipati toplayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a dönme hayali de suya düşmüş görünüyor.
Barcelona'ya giderken "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'da oynarım" diyen Arda'nın Başakşehir'e gelmesi de sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.
Son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Başakşehir'e de beklenen katkıyı veremeyen tecrübeli oyuncu şu an için büyük bir boşlukta ve kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.