Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Emre Mor transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Menajerlik şirketi, Emre Mor ve Galatasaray arasında kriz büyümüş ve WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, genç oyuncu için kardeşi ile olan görüşmeleri paylaşmıştı. Emre Mor hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Temmuz 2019 Pazar 12:14 Güncelleme: 14.07.2019 18:24
Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Emre Mor transferinde çıkan menajerlik pürüz giderilememişti.

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Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!

Galatasaray'ın kendilerini saf dışı bırakmak istediğini iddia eden WBD Capital isimli şirket bir açıklama yayınlayarak, kendilerine oyuncudan ve sarı-kırmızılı kulüpten cevap gelmediğini bildirdi.

Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!

"Galatasaray'ın Emre Mor transferinde engel olmuyoruz" diyen şirketin CEO'su Erik Alonso yayınladığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!

"Hanginiz bedavaya çalışırsınız ki? Şirketimizdeki insanların aileleri var ve onları geçindirmek için para kazanmaları gerekiyor. Şunu da söyleyeyim; Galatasaray taraftarları, idarecilerinden büyüktür."

Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!

İSTANBUL'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Erik Alonso yayınladığı açıklamaların ardından Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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