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Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Emre Mor transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Menajerlik şirketi, Emre Mor ve Galatasaray arasında kriz büyümüş ve WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, genç oyuncu için kardeşi ile olan görüşmeleri paylaşmıştı. Emre Mor hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Temmuz 2019 Pazar 12:14 Güncelleme: 14.07.2019 18:24
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