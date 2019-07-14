Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı hız kesmeden devam ediyor. Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Diagne'yi satamayınca durmak zorunda kalmıştı. Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'i kadrosuna katarak ezeli rakibine unutulmayacak bir çalım atmıştı. Galatasaray ise, Fenerbahçe'ye daha büyük bir çalım atmanın eşiğinde...
14 Temmuz 2019 Pazar 10:36
Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler yeni bir 'transfer savaşı'na giriyor.

Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye missilleme geldi.

Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Sarı-Kırmızılılar'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı yıldız futbolcunun transferi için devreye girdiği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

RAMADANI SICAK BAKTI

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi.

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