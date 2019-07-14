Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı hız kesmeden devam ediyor. Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Diagne'yi satamayınca durmak zorunda kalmıştı. Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'i kadrosuna katarak ezeli rakibine unutulmayacak bir çalım atmıştı. Galatasaray ise, Fenerbahçe'ye daha büyük bir çalım atmanın eşiğinde...
14 Temmuz 2019 Pazar 10:36
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler yeni bir 'transfer savaşı'na giriyor.
Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye missilleme geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı yıldız futbolcunun transferi için devreye girdiği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
RAMADANI SICAK BAKTI
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi.