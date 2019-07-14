Galatasaray yıldız ismi Fenerbahçe'nin elinden kaptı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı hız kesmeden devam ediyor. Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Diagne'yi satamayınca durmak zorunda kalmıştı. Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç'i kadrosuna katarak ezeli rakibine unutulmayacak bir çalım atmıştı. Galatasaray ise, Fenerbahçe'ye daha büyük bir çalım atmanın eşiğinde...

14 Temmuz 2019 Pazar 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





