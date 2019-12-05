Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Ocak ayı transfer dönemini dört gözle bekleyen Galatasaray'ın önceliği forvet ve stoper mevkileri olacak. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımın defans bölgesi için belirlediği sürpriz ismi açıkladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

5 Aralık 2019 Perşembe 13:06 Güncelleme: 05.12.2019 13:06
Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Forvet hattında hem Falcao'nun hem de Andone'nin sakatlığının ardından büyük bir şok yaşayan Galatasaray, devre arasında golcü transfer etmeyi planlıyordu.

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Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar listesine Luyindama'nın da eklenmesi ve başarılı futbolcunun neredeyse sezonu kapatması, Terim'in transfer reçetesini yeniden yazmasına neden oldu.

Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde hem forvet hem de defans oyuncusu transfer etmek istiyor.

Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Öte yandan sarı-kırmızılı takımla ilgili İtalyan basını sürpriz bir iddiayı gündemine taşıdı.

Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, Paris Saint-Germain forması giyen 35 yaşındaki Thiago Silva ile ilgilendiği iddia edildi.

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