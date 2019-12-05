Galatasaray PSG'den sürpriz isme talip oldu!

Ocak ayı transfer dönemini dört gözle bekleyen Galatasaray'ın önceliği forvet ve stoper mevkileri olacak. İtalyan basını sarı-kırmızılı takımın defans bölgesi için belirlediği sürpriz ismi açıkladı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Aralık 2019 Perşembe 13:06
Güncelleme: 05.12.2019 13:06
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Forvet hattında hem Falcao'nun hem de Andone'nin sakatlığının ardından büyük bir şok yaşayan Galatasaray, devre arasında golcü transfer etmeyi planlıyordu.
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Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar listesine Luyindama'nın da eklenmesi ve başarılı futbolcunun neredeyse sezonu kapatması, Terim'in transfer reçetesini yeniden yazmasına neden oldu.
Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde hem forvet hem de defans oyuncusu transfer etmek istiyor.
Öte yandan sarı-kırmızılı takımla ilgili İtalyan basını sürpriz bir iddiayı gündemine taşıdı.
Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın, ParisSaint-Germain forması giyen 35 yaşındaki ThiagoSilva ile ilgilendiği iddia edildi.