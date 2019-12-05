Tuzlaspor faciası sonrası para... 'Bu kadar da olmaz!' Galatasaray'ın milyonlarca Euro'su...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol camiayı adeta çileden çıkardı. Karşılaşma sonrası birçok özel bilgi öne çıkarken aralarında dikkat çekenleri de oldu. Türkiye'nin açık ara en değerli takımı olan Galatasaray, piyasa değeri bir futbolcusunun maaşından bile düşük olan Tuzlaspor'a kaybedince bu durum 'Vahim' olarak değerlendirildi. Peki, o rakamlar neler? Hangi futbolcu ya da futbolcular bir Tuzlaspor'a bedel? Galatasaray'ın piyasa değeri ne kadar? Ve piyasa değeri en yüksek 10 isim kim? Tuzlaspor'un piyasa değeri ne kadar? Ve hangi oyuncusu en yüksek piyasa değerine sahip? Sıra dışı olan bu tablo ve ortaya çıkan rakamlar sarı kırmızılıların 'Nasıl olur da 2-0 kaybeder?' sorusuna yanıt veremediği gibi 'Yok artık' dedirten cinsten... İşte rakamlar... (ANALİZ HABER - FOTOMAC.COM.TR)