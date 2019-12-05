HaberlerGaleriTuzlaspor faciası sonrası para... 'Bu kadar da olmaz!' Galatasaray'ın milyonlarca Euro'su...
Tuzlaspor faciası sonrası para... 'Bu kadar da olmaz!' Galatasaray'ın milyonlarca Euro'su...
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol camiayı adeta çileden çıkardı. Karşılaşma sonrası birçok özel bilgi öne çıkarken aralarında dikkat çekenleri de oldu. Türkiye'nin açık ara en değerli takımı olan Galatasaray, piyasa değeri bir futbolcusunun maaşından bile düşük olan Tuzlaspor'a kaybedince bu durum 'Vahim' olarak değerlendirildi. Peki, o rakamlar neler? Hangi futbolcu ya da futbolcular bir Tuzlaspor'a bedel? Galatasaray'ın piyasa değeri ne kadar? Ve piyasa değeri en yüksek 10 isim kim? Tuzlaspor'un piyasa değeri ne kadar? Ve hangi oyuncusu en yüksek piyasa değerine sahip? Sıra dışı olan bu tablo ve ortaya çıkan rakamlar sarı kırmızılıların 'Nasıl olur da 2-0 kaybeder?' sorusuna yanıt veremediği gibi 'Yok artık' dedirten cinsten... İşte rakamlar... (ANALİZ HABER - FOTOMAC.COM.TR)
5 Aralık 2019 Perşembe 12:26
Güncelleme: 05.12.2019 12:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olunca sarı kırmızılarda sular iyice kaynamaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerek camiadan yükselen sesler, gerek taraftarların memnuniyetsizliği Galatasaray'da soğuk rüzgarların dinmemesine neden olmaya devam ediyor...
Köçtü gidişata bir de TFF 2. Lig ekibi olan bir takıma karşı kaybedilen maç eklenince, 'Galatasaray'da neler oluyor?' sorusu bir kez daha gündeme geldi.
Teknik direktör Fatih Terim'in son maçlarda artık klasikleşen yorumu, oyuncuların özverisizliği üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor...
'İLLE DE OCAK' AMA...
Terim, 'İlle de ocak' dergi devre arası transfer dönemini işaret ederek belki kötü gidişatın düzeleceği tarihi veriyor belki de üzerindeki baskıyı hedef değiştirircesine azaltmaya çalışıyor...