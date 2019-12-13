Galatasaray ocakta sil baştan! 6 ayrılık 3 transfer

Devler Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 5-0'lık PSG mağlubiyetinden sonra ocak ayında takımda değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray'da operasyon devam edecek. Deneyimli teknik adam teknik adam 6 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verdi. Öte yandan ocak ayında 3 isim de Aslan oluyor. İşte Galatasaray'da transferde yaşanan son durum...