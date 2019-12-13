Galatasaray ocakta sil baştan! 6 ayrılık 3 transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray ocakta sil baştan! 6 ayrılık 3 transfer

Devler Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 5-0'lık PSG mağlubiyetinden sonra ocak ayında takımda değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray'da operasyon devam edecek. Deneyimli teknik adam teknik adam 6 futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verdi. Öte yandan ocak ayında 3 isim de Aslan oluyor. İşte Galatasaray'da transferde yaşanan son durum...

13 Aralık 2019 Cuma 19:17 Güncelleme: 13.12.2019 19:26
Galatasaray ocakta silbaştan! 6 ayrılık 3 transfer


Galatasaray'da ocak ayında yaşanacak büyük değişim belli oldu.

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Galatasaray ocakta silbaştan! 6 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılılar yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerle sezona sükseli bir başlangıç yapmış ancak yıldız futbolculardan istenilen verim bir türlü alınamamıştı.

Galatasaray ocakta silbaştan! 6 ayrılık 3 transfer

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda son PSG yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Galatasaray ocakta silbaştan! 6 ayrılık 3 transfer

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamasında ocak ayında takımda yapılaca değişikliklerin sinyalini vermişti.

Galatasaray ocakta silbaştan! 6 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılı takımda beklenen operasyon gerçekleşti ve deneyimli teknik adam 6 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verirken 3 futbolcunun transferine onay verdi.

İşte G.Saray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimler ve ara transfer dönemi hedefleri...

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