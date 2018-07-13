Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
13 Temmuz 2018 Cuma, 00:17:45
Güncelleme: 00:18:35
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Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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Cimbom'da Trezeguet bilmecesi sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim onu kadrosunda görmek istiyor.
Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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Bunun için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok veya Tolga Ciğerci'nin takasta kullanılacağı formüller önerildi. Ancak Kasımpaşa 5 milyon euro'da diretti.
Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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Bu parayı ödemeye hazır olan Slavia Prag önceki gün Trezeguet'yi şehre getirmişti. Ancak son anda imzalar atılmamıştı.
Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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Çek basınına göre transferi Cimbom yatırdı. Kasımpaşa'ya Trezeguet'nin 5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Slavia Prag, 23 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon euro önerdi. Bu rakamın 700'ü garanti para, 300ü ise bonuslardı.
Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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Çek basınına göre transfer pazarlıklarının sürdüğü anlarda Galatasaray cephesinden, Trezeguet ve menajerine gelen bir telefon işi yatırdı. Aslan'ın Trezeguet'ye 2 milyon euro önermesiyle oyuncu imza atmadı.