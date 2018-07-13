Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi

Çek basınına göre transferi Cimbom yatırdı. Kasımpaşa'ya Trezeguet'nin 5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Slavia Prag, 23 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon euro önerdi. Bu rakamın 700'ü garanti para, 300ü ise bonuslardı.