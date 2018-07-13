Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguetnin aklını çeldi - Galeri - Fotomaç
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi

    13 Temmuz 2018 Cuma, 00:17:45 Güncelleme: 00:18:35
    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguetnin aklını çeldi

    Cimbom'da Trezeguet bilmecesi sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim onu kadrosunda görmek istiyor.

    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguetnin aklını çeldi

    Bunun için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok veya Tolga Ciğerci'nin takasta kullanılacağı formüller önerildi. Ancak Kasımpaşa 5 milyon euro'da diretti.

    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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    • 8
    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguetnin aklını çeldi

    Bu parayı ödemeye hazır olan Slavia Prag önceki gün Trezeguet'yi şehre getirmişti. Ancak son anda imzalar atılmamıştı.

    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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    • 8
    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguetnin aklını çeldi

    Çek basınına göre transferi Cimbom yatırdı. Kasımpaşa'ya Trezeguet'nin 5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Slavia Prag, 23 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon euro önerdi. Bu rakamın 700'ü garanti para, 300ü ise bonuslardı.

    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguet'nin aklını çeldi
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    • 8
    Galatasaray Kasımpaşalı Trezeguetnin aklını çeldi

    Çek basınına göre transfer pazarlıklarının sürdüğü anlarda Galatasaray cephesinden, Trezeguet ve menajerine gelen bir telefon işi yatırdı. Aslan'ın Trezeguet'ye 2 milyon euro önermesiyle oyuncu imza atmadı.

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