Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz - Galeri - Fotomaç
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    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 12:43:27 Güncelleme: 12:46:02
    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"
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    • 6
    Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi.

    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"
    • 2
    • 6
    Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Yerry Mina ile ilgilendiklerini açıkladı.

    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"
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    • 6
    Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz

    "YERRY MİNA'YLA İLGİLENİYORUZ"
    Galatasaray Instagram TV'ye konuşan Fatih Terim: "Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle..." şeklinde konuştu.

    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"
    • 4
    • 6
    Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz

    "ÇEKİRDEK BİR TAKIM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
    "Her sene yeni bir takım kurmaktansa uzun vadeli takım kurmak önemli. Çekirdek bir takım hazırlamalıyız. Çekirdek takımı gençlerle takviye ederek uzun vadeli başarılar elde etmeliyiz."

    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"
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    • 6
    Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz

    "300'E YAKIN OYUNCUYU TAKİP EDİYORUZ"
    "Galatasaray markasına değer katacak bir akademi kurmak için çaba harcıyoruz."

    Fatih Terim'den transfer itirafı: "Yerry Mina'yla ilgileniyoruz"
    • 6
    • 6
    Fatih Terimden transfer itirafı: Yerry Minayla ilgileniyoruz

    "Bu akademiye iyi oyuncular bulmak için çalışıyoruz. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Ben ve ekibim 300'e yakın yerli-yabancı oyuncuyu her gün takip ediyoruz."

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