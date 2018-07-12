Galatasaraya Arsenalden sürpriz stoper! - Galeri - Fotomaç
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    Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arsenal ve Chelsea'den transfer sinyali vermesinin ardından akla gelen sürpriz isimler
    12 Temmuz 2018 Perşembe, 11:09:40 Güncelleme: 11:21:34
    Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!
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    Galatasaraya Arsenalden sürpriz stoper!

    G.SARAY'A, ARSENAL VE CHELSEA'DEN KİM GELECEK?

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer ile ilgili olarak, "Öncelikle acele etmeyeceğiz. Ben Galatasaray başkanıyım ama işadamı kimliğim de var. Özellikle İngiltere'de çok iyi dostluklarım ve temaslarım var. Arsenal ve Chelsea ile yakın olduğumuz kişiler var. Onlarla temasımı sürdürüyorum. Camia ve taraftarlarımızdan biraz sabretmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!
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    Galatasaraya Arsenalden sürpriz stoper!

    İHTİYACA VE İSTEĞE GÖRE KİRALANABİLECEKLER

    İşte Arsenal ve Chelsea'nin, Galatasaray'ın aradığı ve ihtiyaç duyduğu bölgelere göre kiralayabilecekleri isimler...

    Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!
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    Galatasaraya Arsenalden sürpriz stoper!

    KRYSTIAN BIELIK

    Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in 20 yaşındaki stoperi Krystian Bielik'le ilgileniyor.

    Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!
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    Galatasaraya Arsenalden sürpriz stoper!

    LUCAS PEREZ

    ARSENAL - FORVET

    Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!
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    Galatasaraya Arsenalden sürpriz stoper!

    MICHY BATSHUAYI

    CHELSEA - FORVET

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