Galatasaray'a Arsenal'den sürpriz stoper!

G.SARAY'A, ARSENAL VE CHELSEA'DEN KİM GELECEK?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer ile ilgili olarak, "Öncelikle acele etmeyeceğiz. Ben Galatasaray başkanıyım ama işadamı kimliğim de var. Özellikle İngiltere'de çok iyi dostluklarım ve temaslarım var. Arsenal ve Chelsea ile yakın olduğumuz kişiler var. Onlarla temasımı sürdürüyorum. Camia ve taraftarlarımızdan biraz sabretmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.