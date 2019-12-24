Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat transferine yoğunlaştı. Dikine gidebilen bir oyuncu arayan Cimbom, bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldıza kancayı taktı. Terim onay verirse genç oyuncu bonservissiz gelecek...

24 Aralık 2019 Salı 07:27
Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Süper Lig'de son iki senenin şampiyonu Galatasaray, bu sezon kanatlardan hiç verim alamıyor.

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Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Yaz transfer döneminde Babel, Emre Mor ve Jimmy Durmaz'ı renklerine katan Cimbom, dikine gidebilen bir kanat oyuncusunu mumla arıyor.

Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Sarı-kırmızılı ekibin gündemine giren bir başka isim ise Bilal Başacıkoğlu.

Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Büyük umutlarla geldiği Kayseri'de beklenilen seviyeye gelemeyen 24 yaşındaki futbolcu yüksek hızıyla tanınıyor.

Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Bonservisi elinde olan Bilal, Cimbom'a önerildi, teknik direktör Fatih Terim'in son kararı bekleniyor.

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