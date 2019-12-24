Galatasaray kanatlanacak! Bonservissiz geliyor...

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kanat transferine yoğunlaştı. Dikine gidebilen bir oyuncu arayan Cimbom, bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldıza kancayı taktı. Terim onay verirse genç oyuncu bonservissiz gelecek...
24 Aralık 2019 Salı 07:27
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Süper Lig'de son iki senenin şampiyonu Galatasaray, bu sezon kanatlardan hiç verim alamıyor.
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Yaz transfer döneminde Babel, Emre Mor ve JimmyDurmaz'ı renklerine katan Cimbom, dikine gidebilen bir kanat oyuncusunu mumla arıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin gündemine giren bir başka isim ise Bilal Başacıkoğlu.
Büyük umutlarla geldiği Kayseri'de beklenilen seviyeye gelemeyen 24 yaşındaki futbolcu yüksek hızıyla tanınıyor.
Bonservisi elinde olan Bilal, Cimbom'a önerildi, teknik direktör Fatih Terim'in son kararı bekleniyor.