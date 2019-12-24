Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım! İşte yeni 10 numara

Bu sezon 3 kulvarda da kötü grafik çizen Galatasaray'da taraftarlarla da arası bozulan Younes Belhanda'nın üstü çizilirken yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmaları hızlandı. Terim'in geleceği yatırım yapacağız sözleri üzerine genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...

24 Aralık 2019 Salı 07:26 Güncelleme: 24.12.2019 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





