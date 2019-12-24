HaberlerGaleriGalatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım! İşte yeni 10 numara
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım! İşte yeni 10 numara
Bu sezon 3 kulvarda da kötü grafik çizen Galatasaray'da taraftarlarla da arası bozulan Younes Belhanda'nın üstü çizilirken yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmaları hızlandı. Terim'in geleceği yatırım yapacağız sözleri üzerine genç futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı geldi. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası...
24 Aralık 2019 Salı 07:26
Güncelleme: 24.12.2019 07:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son35 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, geri dönüşün ateşini yakmak için transfere sarılacak. Teknik direktör Fatih Terim, değişim için sürekli ocak ayını işaret ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom, büyük değişimi yapmak için YounesBelhanda'ya bel bağlamış durumda. Aslan, Faslı futbolcusunu satarak kaynak oluşturmayı hedefliyor.
Sarı- kırmızılılar, 10 numaralı formayı Kayserispor ile yollarını ayırmaya hazırlanan BernardMensah'a teslim etmeyi hedefliyor.
Fatih Terim, 'geçiş oyununu' çok iyi uygulayan Ganalı yıldızın transferiyle birlikte ilk yarıda dökülen orta sahayı toparlayacağını düşünüyor. Yönetim de bu transfer için kolları sıvamış durumda.
HIZLI DAVRANMALARI ŞART
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'inbu transferiçin Kayserisporlumevkidaşı BernaGözbaşı ile bir görüşmeyapacağı öğrenildi.