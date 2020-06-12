Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte sarı-kırmızılı takımın teklif yaptığı iddia edilen o isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
12 Haziran 2020 Cuma 08:11
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Lige verilen corona virüsü arasında yeni sezonun yapılanma çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray, transfer listesini de belirlemişti.
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Transfer artık genç isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılı takımla ilgili, İtalya basınından ise dikkat çeken bir iddia geldi.
Radio Radio'da yayınlanan bir programda, Roma'nın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carles Perez'e Galatasaray'ın teklif götürdüğü öne sürüldü.
Oyuncunun, 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığı Roma'da, corona virüsü salgını nedeniyle kendisini gösteremediği ifade edildi.
Barcelona altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.