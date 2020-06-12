Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte sarı-kırmızılı takımın teklif yaptığı iddia edilen o isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)