Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek
Yeni sezonda takımdaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım hem Fenerbahçe ve Trabzonspor hem de Avrupa'dan bazı ekiplerin takibinde olan genç yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:27
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Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir isim için düğmeye basıyor...
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray'ın, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği kaydedildi.
Süratiyle dikkat çeken Burak, bu sezon Bursaspor'da TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.