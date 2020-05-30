Yeni sezonda takımdaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım hem Fenerbahçe ve Trabzonspor hem de Avrupa'dan bazı ekiplerin takibinde olan genç yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...