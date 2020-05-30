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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek

Yeni sezonda takımdaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım hem Fenerbahçe ve Trabzonspor hem de Avrupa'dan bazı ekiplerin takibinde olan genç yıldızı renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:27
Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek

Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir isim için düğmeye basıyor...

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Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray'ın, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği kaydedildi.

Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek

Süratiyle dikkat çeken Burak, bu sezon Bursaspor'da TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Galatasaray harekete geçti! Para artı oyuncu önerilecek

8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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