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Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de kiralık olarak kadroya katılan futbolcuların durumu. Teknik direktör Fatih Terim, Lemia'nın bir sezon daha kiralanması istediğini yönetime bildirdi. Cimbom, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Seri ve Onyekuru ile ise yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılılar iki yıldız futbolcunun yerini ise Süper Lig'den doldurdu. İşte son gelişmeler...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





