Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de kiralık olarak kadroya katılan futbolcuların durumu. Teknik direktör Fatih Terim, Lemia'nın bir sezon daha kiralanması istediğini yönetime bildirdi. Cimbom, sezon sonunda kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Seri ve Onyekuru ile ise yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılılar iki yıldız futbolcunun yerini ise Süper Lig'den doldurdu. İşte son gelişmeler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 06:46
Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.

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Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Galatasaray, lig başlayana kadar transfer konusunda ciddi adımlar atmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

Cimbom gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen oyuncular ile ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna geçici çözüm bulmuştu.

Galatasaray'da Seri ve Onyekuru'nun yerini Süper Lig'in yıldızları dolduruyor

ONYEKURU VE SERI İÇİN KARAR VERİLDİ

Cimbom sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Seri ile Onyekuru ile ilgili de kararını verdi.

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