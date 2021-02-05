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Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar bu sezon da sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi

Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise çalışmada yer aldı.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmanın ardından Galatasaray'ın resmi sitesinden açıklama yayınlandı.

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