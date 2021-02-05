Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar bu sezon da sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi
05 Şubat 2021 Cuma 19:14, Güncelleme 05.02.2021 19:16
Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı