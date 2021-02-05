Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'a transferi sonrası çılgına döndü! "Mostafa Mohamed Etienne'i istiyordu"
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Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız oyuncu Mostafa Mohamed ilk maçında attığı golle taraftarın sevgisini şimdiden kazanmış durumda. Bu transferde Galatasaray'ın rakibi olan Fransız kulübü St. Etienne kulübü başkanının bu transfere dair yaptığı açıklamalar çok konuşulacak türden. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)