Galatasaray Ever Banega ile anlaştı işte maliyeti!

Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Transfer sezonunun açılmasıyla vitesi yükselten sarı-kırmızılılar son olarak Sevilla'da top koşturan dünyaca ünlü yıldız Ever Banega ile büyük oranda anlaştı. Fox Sports muhabirinin verdiği bilgiye göre Arjantinli orta saha sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık imzaya çok yakın. İşte detaylar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:54 Güncelleme: 17.06.2019 18:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





