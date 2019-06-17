Galatasaray Ever Banega ile anlaştı işte maliyeti!
Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Transfer sezonunun açılmasıyla vitesi yükselten sarı-kırmızılılar son olarak Sevilla'da top koşturan dünyaca ünlü yıldız Ever Banega ile büyük oranda anlaştı. Fox Sports muhabirinin verdiği bilgiye göre Arjantinli orta saha sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık imzaya çok yakın. İşte detaylar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 18:54
Güncelleme: 17.06.2019 18:58
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Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Transfer sezonunun da açılmasıyla Arjantinli tecrübeli orta saha Ever Banega transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın Banega transferinde anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı iddia edildi.
Fox Sports'tan Jorge Baravalle'nin iddiasına göre, Galatasaray ile Banega transferinde anlaşma sağlandı ve resmi duyuru bu hafta içinde yapılacak.
Sarı kırmızılıların Banega ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı ve 4 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.