Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'a para kazandırarak giden ancak sonrasındaki tavırları sarı-kırmızılı camiada eleştiri alan Arda Turan yeniden yuvaya dönecek mi? Son günlerin en çok konuşulan iddialarından olan bu transfere dair flaş bir karar alındı. İşte Galatasaray'ın Arda Turan kararı ve transfer detayları:

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:59 Güncelleme: 17.06.2019 17:05
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da yönetim, eski oyuncuları Arda Turan ile ilgili kararını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Geçen sezonu kiralık olarak Medipol Başakşehir'de geçiren Barcelonalı futbolcu Arda Turan transferinde flaş gelişme...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile ilgili sürpriz bir iddiada bulunmuştu.

G.SARAY İLE F.BAHÇE'NİN TRANSFER SAVAŞINDA RESMİ HAMLE! TRANSFER... HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Turan, Galatasaray ile anlaşma sağladı ve yeni sezonda sarı kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Mundo Deportivo'nun yaptığı haberin ardından Sport Gazetesi de Arda Turan'ın Fatih Terim ile arasını yumuşattığını ve "evine" dönmek istediğini yazmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN