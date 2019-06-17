Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'a para kazandırarak giden ancak sonrasındaki tavırları sarı-kırmızılı camiada eleştiri alan Arda Turan yeniden yuvaya dönecek mi? Son günlerin en çok konuşulan iddialarından olan bu transfere dair flaş bir karar alındı. İşte Galatasaray'ın Arda Turan kararı ve transfer detayları: