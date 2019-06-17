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Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda Turan... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'a para kazandırarak giden ancak sonrasındaki tavırları sarı-kırmızılı camiada eleştiri alan Arda Turan yeniden yuvaya dönecek mi? Son günlerin en çok konuşulan iddialarından olan bu transfere dair flaş bir karar alındı. İşte Galatasaray'ın Arda Turan kararı ve transfer detayları:
17 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
Güncelleme: 17.06.2019 17:05
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Galatasaray'da yönetim, eski oyuncuları Arda Turan ile ilgili kararını verdi.
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Geçen sezonu kiralık olarak Medipol Başakşehir'de geçiren Barcelonalı futbolcu Arda Turan transferinde flaş gelişme...
İspanyol basını geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile ilgili sürpriz bir iddiada bulunmuştu.