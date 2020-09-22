Galatasaray dünya yıldızını sordu! Orta sahaya dev transfer
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Başakşehir deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönerken, 3 puanı cebine koymuştu. Bununla beraber Aslan, transfer konusunda da ince eleyip sık dokurken, yeni bir iddia da Portekiz'den geldi. Buna göre sarı kırmızılılar, Inter'ın yıldızı için kapıyı çaldı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Eylül 2020 Salı 12:11, Güncelleme 22.09.2020 12:13
Galatasaray dünya yıldızını sordu! Orta sahaya dev transfer