Galeri Galatasaray Galatasaray dünya yıldızını sordu! Orta sahaya dev transfer

Galatasaray dünya yıldızını sordu! Orta sahaya dev transfer

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Başakşehir deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönerken, 3 puanı cebine koymuştu. Bununla beraber Aslan, transfer konusunda da ince eleyip sık dokurken, yeni bir iddia da Portekiz'den geldi. Buna göre sarı kırmızılılar, Inter'ın yıldızı için kapıyı çaldı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray dünya yıldızını sordu! Orta sahaya dev transfer

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