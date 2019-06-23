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Galatasaray Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Diagne'yi elden çıkarmak için gün sayan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını getirerek bombayı patlatmak istiyor. İşte detaylar...
23 Haziran 2019 Pazar 08:59
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye yapılacak.
Hem ligde hem Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim derin bir kadro kurulmasını istedi.
Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine sürpriz bir ismi gündeme aldı.
Diagne'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Terim transferin kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.