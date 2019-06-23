Galatasaray Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Diagne'yi elden çıkarmak için gün sayan Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını getirerek bombayı patlatmak istiyor. İşte detaylar...

23 Haziran 2019 Pazar 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





