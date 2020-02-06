Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne kadro dışı bırakılmıştı. Değerinin düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

6 Şubat 2020 Perşembe 09:25
Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, burada teknik direktör Clement'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Hatta Belçika ekibinin oyuncu sezonun geri kalanında oynatmayı planlamadığı da ifade edilmişti.

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Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Skorer'de yer alan habere göre Club Brugge'de kadro dışı bırakılan ve idmanlara çıkmasına izin verilmeyen Mbaye Diagne, Galatasaray Yönetimi'nin tavsiyesiyle FIFA'ya başvurma kararı aldı.

Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Florya'da antrenmanlara katılmaya hazırlanan Senegalli golcünün değerinin düşmesinden rahatsızlık duyan Galatasaray Yönetimi, Club Brugge'ün 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasını istiyor.

Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Sarı-kırmızılılar toplamda 15.5 milyon Euro'yu bulan Brugge'den tazminat talebini önümüzdeki günlerde FIFA'ya iletecek.

Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Başkan Mustafa Cengiz, Mbaye Diagne ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt vermişti:

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