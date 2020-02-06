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Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!
Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne kadro dışı bırakılmıştı. Değerinin düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
6 Şubat 2020 Perşembe 09:25
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Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, burada teknik direktör Clement'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Hatta Belçika ekibinin oyuncu sezonun geri kalanında oynatmayı planlamadığı da ifade edilmişti.
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Skorer'de yer alan habere göre Club Brugge'de kadro dışı bırakılan ve idmanlara çıkmasına izin verilmeyen Mbaye Diagne, Galatasaray Yönetimi'nin tavsiyesiyle FIFA'ya başvurma kararı aldı.
Florya'da antrenmanlara katılmaya hazırlanan Senegalli golcünün değerinin düşmesinden rahatsızlık duyan Galatasaray Yönetimi, Club Brugge'ün 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasını istiyor.
Sarı-kırmızılılar toplamda 15.5 milyon Euro'yu bulan Brugge'den tazminat talebini önümüzdeki günlerde FIFA'ya iletecek.
Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Başkan Mustafa Cengiz, MbayeDiagne ile ilgili gelen soruya şöyle yanıt vermişti: