Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Fransız basını maça geniş yer ayırırken, temsilcimiz Galatasaray için atılan manşetler dikkat çekti...

12 Aralık 2019 Perşembe 09:49 Güncelleme: 12.12.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





