UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Fransız basını maça geniş yer ayırırken, temsilcimiz Galatasaray için atılan manşetler dikkat çekti...
12 Aralık 2019 Perşembe 09:49
Güncelleme: 12.12.2019 09:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Fransa'da PSG ile karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak A Grubu'nu son sırada tamamladı ve Avrupa defterini kapattı.
Paris'teki Parc Des Princes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Pablo Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada ise penaltıdan Edinson Cavani kaydetti.
Paris Saint Germain - Galatasaray karşılaşması, Fransız basınında da geniş yer buldu.