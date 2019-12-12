Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Fransız basını maça geniş yer ayırırken, temsilcimiz Galatasaray için atılan manşetler dikkat çekti...
12 Aralık 2019 Perşembe 09:49 Güncelleme: 12.12.2019 09:58
Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Fransa'da PSG ile karşılaştı.

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Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak A Grubu'nu son sırada tamamladı ve Avrupa defterini kapattı.

Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

Paris'teki Parc Des Princes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mauro Icardi, 35. dakikada Pablo Sarabia, 46. dakikada Neymar, 63. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada ise penaltıdan Edinson Cavani kaydetti.

Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

Paris Saint Germain - Galatasaray karşılaşması, Fransız basınında da geniş yer buldu.

Fransızlardan kızdıran Galatasaray manşeti!

İşte Fransa'da maçın ardından atılan o manşetler;

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