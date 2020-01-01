Fransızlar açıkladı: Galatasaray teklif götürdü! Fenerbahçe de devrede

Bu listede bulunan ve geçtiğimiz günlerde teklif yapıldığı yönünde haberler çıkan yıldız futbolcuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız basınının haberine göre daha önce de birçok oyuncuda karşı karşıya gelen iki ezeli kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o isim için uğraşacak. İşte o haber ve detayları...