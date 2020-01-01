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Fransızlar açıkladı: Galatasaray teklif götürdü! Fenerbahçe de devrede
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ile takımlar transfere sarıldı. Ligde iyi sonuçlar alan da, istediği puanı yakalayamayan da kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Transfer için büyük uğraş veren takımlardan Galatasaray, önemli bir ismi listesine almış hatta oyuncuya teklif de götürmüştü. Fransız basını ise Fenerbahçe'nin de bu yıldız için devreye girdiğini açıkladı. İşte o haber...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Ocak 2020 Çarşamba 12:40
Güncelleme: 01.01.2020 12:40
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Ligde ilk yarı maçlarının tamamlanmasının ardından, özellikle zirve yarışında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
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Anadolu takımlarının oldukça başarılı bir yıl geçirmesiyle, zirve yarışında geride kalan İstanbul ekipleri çareyi transferde buldu. 4 Ocak'ta resmen başlayacak dönem için kolları erkeden sıvayan takımlar, finansal olarak kulüp bütçesini sarsmayacak isimlere yöneldi.
Transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen takımlardan olan Galatasaray, hemen hemen her mevkiye alternatif oyuncu bulmak için uzunca bir liste hazırladı.
Bu listede bulunan ve geçtiğimiz günlerde teklif yapıldığı yönünde haberler çıkan yıldız futbolcuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız basınının haberine göre daha önce de birçok oyuncuda karşı karşıya gelen iki ezeli kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o isim için uğraşacak. İşte o haber ve detayları...
FENERBAHÇE DE DEVREDE!
Fransız basınından Footmercato yeni yılın ilk gününde sürpriz bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 18 aylığına 4.5 milyon Euro önerdiği Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini duyurdu.