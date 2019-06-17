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Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...
12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Franck Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor. Yıldız isim menaceri aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe mesaj yolladı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 21:51
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12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Franck Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi düşünüyor.
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Menajeri aracılığıyla kulüple iletişim kuran 36 yaşındaki Fransız yıldız, "Üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.
Fatih Terim ilk etapta bu transfere sıcak bakmasa da, kapıyı aralık bıraktı.
Çin ve ABD kulüplerinin yüksek tekliflerde bulunduğu Fransız yıldız ile Premier Lig'e yeni yükselen Sheffield United da ilgilenmesine rağmen o, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor.
''Başarıya hala açım" Fiziki açıdan iyi durumda olduğunu belirten Ribery, "Üst seviyede, büyük hedefler için oynamaya devam etmek istiyorum.