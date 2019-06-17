Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Franck Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor. Yıldız isim menaceri aracılığıyla sarı kırmızılı ekibe mesaj yolladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:51
Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

12 yıllık Bayern Münih kariyerini noktalayan Franck Ribery, Çin ve ABD kulüplerinden önemli teklifler almasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi düşünüyor.

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Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

Menajeri aracılığıyla kulüple iletişim kuran 36 yaşındaki Fransız yıldız, "Üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum" dedi.

Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

Fatih Terim ilk etapta bu transfere sıcak bakmasa da, kapıyı aralık bıraktı.

Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

Çin ve ABD kulüplerinin yüksek tekliflerde bulunduğu Fransız yıldız ile Premier Lig'e yeni yükselen Sheffield United da ilgilenmesine rağmen o, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi hedefliyor.

Franck Ribery Galatasaray'a geri dönüyor! Haber gönderdi...

''Başarıya hala açım"
Fiziki açıdan iyi durumda olduğunu belirten Ribery, "Üst seviyede, büyük hedefler için oynamaya devam etmek istiyorum.

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