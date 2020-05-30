Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun yanına bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlıyor. Bu bağlamda temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda Mario Balotelli ismi ön plana çıkmıştı. Yaşanan flaş gelişmenin ardından bu transferin gerçekleşmesi artık an meselesi. İşte detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:15
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon hücum bölgesinde birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Galatasaray'da 3 ismin takımdan ayrılmasının ardından hücum bölgesindeki boşluğu doldurma kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu.
Santrfor transferinde en öne çıkan isim İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımın transfer listesindeki yıldız golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı ve bu transferin önü açıldı.