Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun yanına bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlıyor. Bu bağlamda temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda Mario Balotelli ismi ön plana çıkmıştı. Yaşanan flaş gelişmenin ardından bu transferin gerçekleşmesi artık an meselesi. İşte detaylar...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:15
Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon hücum bölgesinde birkaç değişikliğe gitmeye hazırlanırken, Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Galatasaray'da 3 ismin takımdan ayrılmasının ardından hücum bölgesindeki boşluğu doldurma kapsamında bir süredir çalışmalar devam ediyordu.

Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Santrfor transferinde en öne çıkan isim İtalya Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Mario Balotelli olmuştu.


Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesindeki yıldız golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı ve bu transferin önü açıldı.


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