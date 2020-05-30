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Flaş Balotelli gelişmesi! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun yanına bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlıyor. Bu bağlamda temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda Mario Balotelli ismi ön plana çıkmıştı. Yaşanan flaş gelişmenin ardından bu transferin gerçekleşmesi artık an meselesi. İşte detaylar...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





