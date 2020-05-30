Fatih Terim'in büyük endişesi! Feghouli...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Liglerin başlamasına az bir süre kala sarı-kırmızılı takımda endişe hakim... Özellikle teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıları bekleyen tehlike konusunda kara kara düşünüyor.
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:48
Güncelleme: 30.05.2020 10:48
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Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen aranın 12 Haziran'da son bulacak olmasının ardından Galatasaray hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar son 8 haftada hata yapmayarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor.
Bu hedef doğrultusunda teknik direktör Fatih Terim takımı olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi amaçlarken camiada endişe hakim.
Liglere verilen bu aranın takımın yaş ortalamasının yüksek olması sebebiyle olumsuz etki yaratabileceği Galatasaray'ın önemli bir gündem maddesi oldu.
Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı takımda geç form tutma problemine çözüm aranıyor. Corona virüsü nedeniyle liglere 3 ay ara verilmesi form tutmaları zaman alan tecrübeli oyuncuların durumu, teknik heyetin en fazla kafa yorduğu bölümlerden biri oldu.