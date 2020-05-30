Fatih Terim konuştu! "Başladığımız işi bitirelim"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbola verilen koronavirüs arası öncesinde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.