Fatih Terim konuştu! "Başladığımız işi bitirelim"

Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacak olmasının ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim konuştu. Terim, yaptığı önemli konuşmada şampiyonluğu istediğini dile getirdi. İşte o sözler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:02
Güncelleme: 30.05.2020 10:14
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Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyleyen G.Saray'ın hocası "Bıraktığımız yerden aynen devam edeceğiz. Son on haftadaki çıkışı devam ettirelim" dedi.
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TFF'nin liglerin 12 Haziran'da başlayacağını kesin olarak açıklaması Galatasaray'ı çok sevindirdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbola verilen koronavirüs arası öncesinde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.
Sarı-kırmızılı takım son 10 maçından sekiz galibiyet ve iki beraberlik alarak zirveye ortak olmayı başarmıştı.
"Futbolu çok özledik" diyen Fatih Hoca "Salgın sebebiyle uzun bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bu süreçte hepiniz evlerinizde çalıştınız. Şimdi bize düşen tekrar futbola ve şampiyonluğa odaklanmak" dedi.