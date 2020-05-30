Fatih Terim konuştu! 'Başladığımız işi bitirelim' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fatih Terim konuştu! "Başladığımız işi bitirelim"

Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacak olmasının ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim konuştu. Terim, yaptığı önemli konuşmada şampiyonluğu istediğini dile getirdi. İşte o sözler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:02 Güncelleme: 30.05.2020 10:14
Fatih Terim konuştu! Başladığımız işi bitirelim

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyleyen G.Saray'ın hocası "Bıraktığımız yerden aynen devam edeceğiz. Son on haftadaki çıkışı devam ettirelim" dedi.

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Fatih Terim konuştu! Başladığımız işi bitirelim

TFF'nin liglerin 12 Haziran'da başlayacağını kesin olarak açıklaması Galatasaray'ı çok sevindirdi.

Fatih Terim konuştu! Başladığımız işi bitirelim

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbola verilen koronavirüs arası öncesinde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

Fatih Terim konuştu! Başladığımız işi bitirelim

Sarı-kırmızılı takım son 10 maçından sekiz galibiyet ve iki beraberlik alarak zirveye ortak olmayı başarmıştı.

Fatih Terim konuştu! Başladığımız işi bitirelim

"Futbolu çok özledik" diyen Fatih Hoca "Salgın sebebiyle uzun bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bu süreçte hepiniz evlerinizde çalıştınız. Şimdi bize düşen tekrar futbola ve şampiyonluğa odaklanmak" dedi.

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