Galeri Galatasaray Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için devreye girmesinin ardından flaş bir hamlede bulundu. Cimbom, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri...

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla devren Galatasaray, devre arasına galibiyetle girmişti.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Cimbom, İrfan Can Kahveci transferi için de girişimlerini sıklaştırmıştı.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

Her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!

FENERBAHÇE İRFAN CAN İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ

Mesut Özil'i transfer ederek büyük ses getiren Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile resmi görüşmelere başlamıştı.

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