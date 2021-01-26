GaleriGalatasarayFenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için devreye girmesinin ardından flaş bir hamlede bulundu. Cimbom, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri...
26 Ocak 2021 Salı 18:52, Güncelleme 26.01.2021 19:21
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hamlesine Galatasaray'dan flaş yanıt!