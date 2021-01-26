Galeri Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne alıyor. 21. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ligde ilk yarı sona erdi. Beşiktaş aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışını sürdürdü ve ilk yarıyı lider kapattı. Fenerbahçe ise siyah-beyazlıların hemen arkasından ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor'u tek golle geçen Galatasaray üçüncü sırada bulunuyor. Abdullah Avcı ile derli toplu bir görüntü çizen Trabzonspor ise üst sıralara tırmanya başladı. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ekipler müthiş bir yarışa girerken, İddaa Risk Yönetimi, 21. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım....