Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim' - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlaya Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılı takıma transferde müjdeli haber geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan futbolcu geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
4 Haziran 2019 Salı 00:02 Güncelleme: 04.06.2019 00:02
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon geniş bir kadro kurmak istiyor.
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
Geçtiğimiz sezonu toplam 12-13 oyuncu ile tamamlamak zorunda kalan Aslan'da gözler transfere çevrilmişti.
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalar devam ediyor.
Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
Başarılı hocanın transferdeki gözdesinden Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.
İşte transferin detayları...
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