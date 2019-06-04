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Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlaya Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sarı-kırmızılı takıma transferde müjdeli haber geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi konumunda bulunan futbolcu geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
4 Haziran 2019 Salı 00:02
Güncelleme: 04.06.2019 00:02
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon geniş bir kadro kurmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonu toplam 12-13 oyuncu ile tamamlamak zorunda kalan Aslan'da gözler transfere çevrilmişti.
3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalar devam ediyor.
Başarılı hocanın transferdeki gözdesinden Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.