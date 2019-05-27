Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları belli oldu.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:39 Güncelleme: 27.05.2019 11:42
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği görkemli törenle kupasına kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Kutlamalarda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalanması ise taraftarın çifte mutluluk yaşamasını sağladı.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Sarı-kırmızılı takımda 8. şampiyonluğunu elde eden ve 5 yıl daha Galatasaray'ı çalıştıracak olan Terim'in sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ancak mukavele 2+3 yıl şeklinde.

Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam
Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN