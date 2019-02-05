Fatih Terimin Emre Akbaba planı! - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlığını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba için kararını verdi.
5 Şubat 2019 Salı, 17:25:54 Güncelleme: 17:31:08
Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Galatasaray'da Fatih Terim, Emre Akbaba konusunda kararını verdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Sakatlığını atlatan ve sarı kırmızılı takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre Akbaba konusunda teknik direktör Fatih Terim son derece titiz davranma kararı aldı.

Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Zor bir sakatlıktan çıkan Emre'nin maç ve antrenman eksiği nedeniyle Fatih Terim, oyuncusunu hemen sahaya sürmeyecek.


Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Futbol Arena'nın haberine göre Emre'nin açıklarını kapatması, temposunu yükseltmesi ve uzun süreli sakatlığın verdiği psikolojiyi üzerinden atması için teknik direktör Fatih Terim'in yıldız ismi dinlendirecek.

Fatih Terimin Emre Akbaba planı!

Hatayspor ile oynanacak kupa ve hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçlarında Emre Akbaba'ya ilk 11'de görev verilmeyecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN