Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlığını atlatan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba için kararını verdi.
5 Şubat 2019 Salı, 17:25:54
Güncelleme: 17:31:08
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Galatasaray'da Fatih Terim, Emre Akbaba konusunda kararını verdi...
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Sakatlığını atlatan ve sarı kırmızılı takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre Akbaba konusunda teknik direktör Fatih Terim son derece titiz davranma kararı aldı.
Zor bir sakatlıktan çıkan Emre'nin maç ve antrenman eksiği nedeniyle Fatih Terim, oyuncusunu hemen sahaya sürmeyecek.
Futbol Arena'nın haberine göre Emre'nin açıklarını kapatması, temposunu yükseltmesi ve uzun süreli sakatlığın verdiği psikolojiyi üzerinden atması için teknik direktör Fatih Terim'in yıldız ismi dinlendirecek.
Hatayspor ile oynanacak kupa ve hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçlarında Emre Akbaba'ya ilk 11'de görev verilmeyecek.