Galatasaray'da Diagne şov!

Galatasaray antrenmanında Diagne rüzgarı esiyor. Sarı-Kırmızılılar yeni golcüsünü, Trabzonspor maçına hazırlıyor.
5 Şubat 2019 Salı, 16:23:26
Güncelleme: 16:29:46
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Galatasaray'da yüzler gülüyor...
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Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun Asya Kupası'ndan dönmesi ve Emre Akbaba'nın takımla birlikte idmanlara başlaması camiayı sevindirdi.
Geçtiğimiz gün yapılan idmanda ise Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne adeta şov yaptı.
Trabzonspor maçında sahada olması beklenen Senegalli yıldızı idmanda savunma oyuncuları tutmakta oldukça zorlandı.
Kasımpaşa'da almış olduğu 4 maç ceza sona eren Senegalli yıldız Mbaye Diagne'nin Trabzonspor ile hafta sonu oynanacak mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda ilk kez Galatasaray formasını giymesi bekleniyor.