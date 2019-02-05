Galatasarayda Diagne şov! - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'da Diagne şov!

Galatasaray antrenmanında Diagne rüzgarı esiyor. Sarı-Kırmızılılar yeni golcüsünü, Trabzonspor maçına hazırlıyor.
5 Şubat 2019 Salı, 16:23:26 Güncelleme: 16:29:46
Galatasarayda Diagne şov!

Galatasaray'da yüzler gülüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda Diagne şov!

Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun Asya Kupası'ndan dönmesi ve Emre Akbaba'nın takımla birlikte idmanlara başlaması camiayı sevindirdi.

Galatasarayda Diagne şov!

Geçtiğimiz gün yapılan idmanda ise Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne adeta şov yaptı.

Galatasarayda Diagne şov!

Trabzonspor maçında sahada olması beklenen Senegalli yıldızı idmanda savunma oyuncuları tutmakta oldukça zorlandı.

Galatasarayda Diagne şov!

Kasımpaşa'da almış olduğu 4 maç ceza sona eren Senegalli yıldız Mbaye Diagne'nin Trabzonspor ile hafta sonu oynanacak mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda ilk kez Galatasaray formasını giymesi bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN