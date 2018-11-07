Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar... - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'i sinirlendirdi! İşte yaşananlar...
Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Schalke
ile oynadığı maçta Fatih Terim'i kızdıran olay...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 08:15:20
Güncelleme: 08:35:28
İşte Schalke - Galatasaray maçında yaşanan o olay...
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçının ilk yarısında çok kızdı.
Terim mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmzılı kulübenin sağında çekim yapan kadın kameramanı sert şekilde uyardı.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi.
İlk yarı kameramanın yeri değişmezken ikini yarı başlarken yeri değiştirildi.