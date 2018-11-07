Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar... - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim'i sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

    Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Schalke
    ile oynadığı maçta Fatih Terim'i kızdıran olay...
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 08:15:20 Güncelleme: 08:35:28
    Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

    İşte Schalke - Galatasaray maçında yaşanan o olay...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçının ilk yarısında çok kızdı.

    Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

    Terim mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmzılı kulübenin sağında çekim yapan kadın kameramanı sert şekilde uyardı.

    Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

    Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Alman kameramanın kendisini çekmesine sinirlendi.

    Fatih Terimi sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

    İlk yarı kameramanın yeri değişmezken ikini yarı başlarken yeri değiştirildi.

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