Fatih Terim'den olay Emre Mor kararı!

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emre Mor, performansı ile yine taraftarı çıldırttı. 74'üncü dakikada oyuna giren genç futbolcu hiçbir varlık gösterememişti. Emre'nin bu performansı taraftarlar tarafından, "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" ifadeleriyle yorumlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de genç yıldız ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...

24 Kasım 2019 Pazar 09:59 Güncelleme: 24.11.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





