Fatih Terim'den olay Emre Mor kararı!

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emre Mor, performansı ile yine taraftarı çıldırttı. 74'üncü dakikada oyuna giren genç futbolcu hiçbir varlık gösterememişti. Emre'nin bu performansı taraftarlar tarafından, "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" ifadeleriyle yorumlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de genç yıldız ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...
24 Kasım 2019 Pazar 09:59
Güncelleme: 24.11.2019 09:59
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Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçta Emre Mor hayal kırıklığı yarattı.
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Genç oyuncu 74'te oyuna girerken topla 15 kez buluştu. Yüzde 66.7 pas isabetiyle oynadı. Hiç orta yapmadı, 1 isabetsiz şut çekerken, 5 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti.
Takıma olumlu katkı sağlayamayan Emre'ye taraftarlar büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" yorumları yapıldı.
Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen ise "Emre Mor, Galatasaray'da duygusuz futbol oynuyor ve bu haliyle bırakın Galatasaray'ı Amatör Küme'de bile zor oynar" yorumlarında bulundu.
Emre'nin performans grafiği Fatih Terim'in sürekli şans vermesine rağmen yükselmemesi Galatasaray'da radikal kararların alınmasına neden oldu.