Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği seviyeye bir türlü gelemedi. Çaykur Rizespor galibiyetiyle derin bir nefes alan sarı-kırmızılılarda yapılan transferler de eleştirilmeye başlandı. Fatih Terim'in bu konuda Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklama dikkat çekti. İşte o sözler...

2 Kasım 2019 Cumartesi 09:02 Güncelleme: 02.11.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





