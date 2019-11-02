Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği seviyeye bir türlü gelemedi. Çaykur Rizespor galibiyetiyle derin bir nefes alan sarı-kırmızılılarda yapılan transferler de eleştirilmeye başlandı. Fatih Terim'in bu konuda Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklama dikkat çekti. İşte o sözler...
2 Kasım 2019 Cumartesi 09:02 Güncelleme: 02.11.2019 09:40
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasındaki Çaykur Rizespor maçına sürpriz bir kadro tercihi ile çıkan Fatih Terim, Belhanda, Nzonzi, Feghouli, Mariano gibi yıldız isimlere ilk 11'de şans vermedi.

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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Galatasaray sürpriz kadroyla çıktığı karşılaşmada Karadeniz temsilcisini 2-0'lık skorla geçti.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Talbi (k.k) ve Babel (pen.) kaydetti.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Cimbom kritik haftada aldığı puanla puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 5. sıradaya kadar yükseldi.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi

Galatasaray'da maç sonunda ise Fatih Terim'in dikkat çeken açıklamaları vardı.

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