Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın maç öncesinde arasında sadece 2 puan fark olan rakibi karşısında 3 dakika içinde bulduğu 2 gol tek kelime ile izah edilebilir; şans. Ön direkte forvet gibi etkili bir kafa vuruşu yapan Talbi gibi ve Melnjak'ın çok da tehlikeli olmayan bir pozisyonda penaltı yaptırması başka türlü açıklanamaz.