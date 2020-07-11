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Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! "Galatasaray'daki geleceğiniz..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak sarı kırmızılılar, Trabzon ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetleri unutmak ve yara sarmak istiyor. Bu bağlamda oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, adeta sezon sonu için 'ince ayar' verdi. İşte o konuşma ve detaylar...

11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





