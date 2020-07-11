Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! 'Galatasaray'daki geleceğiniz...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! "Galatasaray'daki geleceğiniz..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak sarı kırmızılılar, Trabzon ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetleri unutmak ve yara sarmak istiyor. Bu bağlamda oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, adeta sezon sonu için 'ince ayar' verdi. İşte o konuşma ve detaylar...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:34
Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! Galatasaray'daki geleceğiniz...

Galatasaray'da işler gün geçtikçe daha kötüye gidiyor...

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Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! Galatasaray'daki geleceğiniz...

Sarı-kırmızılılar pandemi öncesi şampiyonluk hesapları yaparken, sonrasında alınan kötü sonuçlarla beraber hedefini mecburen Şampiyonlar Ligi vizesine çevirmişti.

Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! Galatasaray'daki geleceğiniz...

Ancak sakatlıkların artması, her hafta kritik isimlerin cezalı duruma düşmesi ve formsuz oyuncuların bir türlü ritim tutturamaması tehlikenin boyutunu artırdı.

Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! Galatasaray'daki geleceğiniz...

Beşiktaş'ın, Kasımpaşa karşısında galibiyet alması da Galatasaray'ı sıralamada geçmesine neden olurken, Aslan'ın UEFA şansı bile zora girdi.

Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! Galatasaray'daki geleceğiniz...

Fatih Terim son üç maçında galibiyetle ayrılıp hiç değilse sezonu Avrupa biletiyle tamamlamak istiyor.

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