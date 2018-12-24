Fatih Terimden flaş Robinho kararı!

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Fatih Terim'den flaş Robinho kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho hakkındaki kararını verdi.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 23:41:04
Güncelleme: 07:54:57
Sivasspor ile transfer görüşmelerini sürdüren Robinho'nun adı Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte anılıyor.
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Sar-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Brezilyalı futbolcu hakkındaki kararını verdi.
Terim'in 34 yaşındaki yıldızın transferine karşı çıktığı belirtildi.
İmparator, takımı gençleştirmek istediğini söyleyerek Brezilyalı futbolcunun alınmasını veto etti.
Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giydi.