Fatih Terimden flaş Robinho kararı! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş Robinho kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho hakkındaki kararını verdi.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 23:41:04 Güncelleme: 07:54:57
Fatih Terimden flaş Robinho kararı!

Sivasspor ile transfer görüşmelerini sürdüren Robinho'nun adı Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte anılıyor.

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Fatih Terimden flaş Robinho kararı!

Sar-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Brezilyalı futbolcu hakkındaki kararını verdi.

Fatih Terimden flaş Robinho kararı!

Terim'in 34 yaşındaki yıldızın transferine karşı çıktığı belirtildi.

Fatih Terimden flaş Robinho kararı!

İmparator, takımı gençleştirmek istediğini söyleyerek Brezilyalı futbolcunun alınmasını veto etti.

Fatih Terimden flaş Robinho kararı!

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giydi.

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