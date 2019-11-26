Fatih Terim'den flaş karar! Club Brugge maçında forma 18'lik Aslan'ın

Sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Galatasaray, Avrupa Ligi biletini alabilmek için kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde bu akşam Club Brugge'ü ağırlayacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim oldukça sürpriz bir karara imza atarak formayı 18'lik yıldızına verecek. İşte Galatasaray Club Brugge maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

26 Kasım 2019 Salı 15:46 Güncelleme: 26.11.2019 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





