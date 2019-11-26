HaberlerGaleriFatih Terim'den flaş karar! Club Brugge maçında forma 18'lik Aslan'ın
Fatih Terim'den flaş karar! Club Brugge maçında forma 18'lik Aslan'ın
Sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Galatasaray, Avrupa Ligi biletini alabilmek için kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde bu akşam Club Brugge'ü ağırlayacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim oldukça sürpriz bir karara imza atarak formayı 18'lik yıldızına verecek. İşte Galatasaray Club Brugge maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
26 Kasım 2019 Salı 15:46
Güncelleme: 26.11.2019 15:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk TelekomStadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem IvanKruzliak yönetecek. Maç, beINSports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.
ClubBrugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak.