Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan bir puan ile ayrılırken gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. 28 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Formda rakibi karşısında mutal üç puan hedefleyen Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim 11'de radikal kararlar alarak flaş değişikliklere gidecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel Yeni Malatyaspor 11'i...
21 Eylül 2019 Cumartesi 11:42 Güncelleme: 21.09.2019 11:42
Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Galatasaray'da Malatyaspor ile oynanancak maçın hazırlıkları tamamlandı.

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Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, gözünü Malatyaspor'a çevrildi.

Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Süper Lig'de 7 puanla 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet...

Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Aslan, 28 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor.

Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Malatyaspor maçında kadroya bir iki küçük dokunuş yapması bekleniyor.

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