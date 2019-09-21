Fatih Terim'den büyük sürpriz! 2 yıldız kulübeye

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan bir puan ile ayrılırken gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. 28 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Formda rakibi karşısında mutal üç puan hedefleyen Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim 11'de radikal kararlar alarak flaş değişikliklere gidecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel Yeni Malatyaspor 11'i...

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:42 Güncelleme: 21.09.2019 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





