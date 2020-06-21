Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı kulübün hocası önemli bir konuşma yaptı. Fatih Terim, mücadele öncesi galibyete inandığını söyledi. İşte detaylar...
21 Haziran 2020 Pazar 10:56
Güncelleme: 21.06.2020 11:02
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Pandemi arası sonrasında çıktığı ilk maçta Rize deplasmanından eli boş dönen Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı.
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Sarı-kırmızılılar o maçta sadece yenilmekle kalmamış, Muslera ile Andone'nin ağır sakatlıklarının şokuna, Donk ve Adem'in cezalı duruma düşmesi eklenmişti.
Aslan'da bu isimlerin yanı sıra Marcao da sakatlığı sebebiyle oynamayacak.
Beş oyuncusundan mahrum bir şekilde Gaziantep karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılıların ligdeki umut ışığını sürdürmesi için puan kaybına tahammülü yok.
EMİN'E BÜYÜK GÖREV Sarı-kırmızılıların defans bloku büyük ölçüde değişecek.