Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı kulübün hocası önemli bir konuşma yaptı. Fatih Terim, mücadele öncesi galibyete inandığını söyledi. İşte detaylar...
21 Haziran 2020 Pazar 10:56 Güncelleme: 21.06.2020 11:02
Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Pandemi arası sonrasında çıktığı ilk maçta Rize deplasmanından eli boş dönen Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı.

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Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Sarı-kırmızılılar o maçta sadece yenilmekle kalmamış, Muslera ile Andone'nin ağır sakatlıklarının şokuna, Donk ve Adem'in cezalı duruma düşmesi eklenmişti.

Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Aslan'da bu isimlerin yanı sıra Marcao da sakatlığı sebebiyle oynamayacak.

Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

Beş oyuncusundan mahrum bir şekilde Gaziantep karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılıların ligdeki umut ışığını sürdürmesi için puan kaybına tahammülü yok.

Fatih Terim zafere inanıyor! O konuşma...

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Sarı-kırmızılıların defans bloku büyük ölçüde değişecek.

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