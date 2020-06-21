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Galatasaray'da sağ bek planları değişti! 1 yıllık sözleşme...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir süredir sağ bek arayışındaydı. Sarı-kırmızılı takım ilk seçenek olarak Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'yi gündemine almıştı ancak bonservisi olmayan Norveçli futbolcunun hem 1.5 milyon Euro imza parası istemesi hem de talep ettiği ücret ile Galatasaray'ın önerdiği arasındaki fark transferin rafa kalkmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı takım da bu mevki için yeni bir formül buldu. İşte detaylar...
21 Haziran 2020 Pazar 08:35
Güncelleme: 21.06.2020 08:39
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Sezon bitimi sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da hem Mariano'nun performansı hem de yaşanan gelişmeler sürpriz bir seçeneğin gündeme alınmasına neden oldu.
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Şener ve Linnes'in ilk 11 düzeyinde performans sergileyememesi ve Mariano'nun da kontratı sona ereceği için transfer öncelikleri arasında 1 numaraya bu mevki yazılmıştı.
Kulüp sağ bek için aylar önce görüşmelere başlarken, listenin başındaki isim ise Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'ydi.
Gelmeye sıcak bakan ve görüşmelerde mesafe katedilen Norveçli futbolcunun istediği ücret ve talepleri ise görüntüyü olumsuza çevirdi.
Bonservisi olmadığı için cazip gözüken 28 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası ve istediği yıllık ücret ile Galatasaray'ın teklifi arasında da farkın olması bu seçeneğin rafa kalkmasına neden oldu.