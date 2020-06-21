Galatasaray'da sağ bek planları değişti! 1 yıllık sözleşme...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir süredir sağ bek arayışındaydı. Sarı-kırmızılı takım ilk seçenek olarak Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'yi gündemine almıştı ancak bonservisi olmayan Norveçli futbolcunun hem 1.5 milyon Euro imza parası istemesi hem de talep ettiği ücret ile Galatasaray'ın önerdiği arasındaki fark transferin rafa kalkmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı takım da bu mevki için yeni bir formül buldu. İşte detaylar...