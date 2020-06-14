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Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılar, bir yandan zirve hesapları yaparken, diğer yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Cimbom'un, Radamel Falcao'nun Kolombiya Milli Takım'ından arkadaşına resmen kancayı attığı yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

14 Haziran 2020 Pazar 15:09 Güncelleme: 14.06.2020 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





