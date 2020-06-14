Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılar, bir yandan zirve hesapları yaparken, diğer yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Cimbom'un, Radamel Falcao'nun Kolombiya Milli Takım'ından arkadaşına resmen kancayı attığı yazıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Haziran 2020 Pazar 15:09 Güncelleme: 14.06.2020 15:21
Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Galatasaray, transferde vites yükseltti... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Cimbom, bir yandan 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, diğer yandan da transfer için kolları sıvadı.

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Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarını sürdüren Aslan'ın hedefinde Kolombiyalı yıldız var.

Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Sezonun sona ermesiyle beraber Brezilyalı futbolcu Mariano'nun sözleşmesi bitiyor ve Süper Lig devi, Mariano ile yola devam etmeme kararı aldı.

Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Bu bağlamda bir sağ bek arayışında olan Galatasaray'ın, Atletico Madrid'de oynayan yıldız isme kancayı attığı ifade edildi.

Fatih Terim transferde Conte'nin rakibi oldu! Falcao...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılıların transferi için devreye girdiği isim Kolombiyalı Santiago Arias.

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